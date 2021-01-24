دعم تركي بن طلال نقل قطبي عسير إلى المحترفين

حققت الرياضة في عسير، في فترة وجيزة، إنجازات كبيرة، خاصة خلال العامين الأخيرين، برعاية الأمير تركي بن طلال، وذلك في عدة مجالات ونشاطات أقيمت في المنطقة، ومن أبرز تلك الإنجازات صعود ناديي المنطقة «أبها» و«ضمك» إلى دوري المحترفين. ودائما ما أكد أمير منطقة عسير أن ما تقدمه القيادة للمنطقة هو لجعل عسير تتحول إلى الأجمل في مجالاتها كافة. كما يشير دائما إلى الدور الذي تقوم به هيئة الرياضة بكل طاقاتها وإمكاناتها في تطوير المدينة الرياضية بالمنطقة، في ظل صعود ناديي المنطقة إلي دوري المحترفين.

حراك إيجابي

30 مباراة عكست حراكا إيجابيا داخل المنطقة، وذلك ضمن دوري المحترفين، وتم وضع بعين الاعتبار تهيئة وتطوير كل دور الإيواء إلى جانب الخدمات الأخرى، لتواكب ما تحققه عسير من منجزات، بالإضافة إلى مستقبلها الواعد. وفي سبيل ذلك، أكد الأمير تركي بن طلال، في عدة محافل، أنه وجد في منطقة عسير الهمم التي توصل المنطقة إلى أعالي القمم. وقال: «نعمل جميعا في منطقة عسير بروح الفريق الواحد، وجميعنا على قلب رجل واحد، ولهذا ليست المنجزات وحدها التي تتحقق بالمنطقة بل كذلك المعجزات».

فرق المنطقة

دعمت الغرفة التجارية نادي أبها بـ150 ألف ريال، ومثلها لـ«ضمك»، وذلك بتوجيهات من الأمير تركي بن طلال، وتعزيزا لدورها في الشراكة المجتمعية.

وقد وثق كثير من مقاطع الفيديو وجود الأمير تركي بن طلال في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي «أبها»، وكذلك «ضمك». وحث الأمير تركي اللاعبين في كل تدريبات الفريقين التي حضرها على بذل قصارى جهدهم. ووجه حديثه للاعبين قائلا عبارته التي تتردد كثيرا «لا عسير على أبناء عسير». وأكد الأمير تركي بن طلال دائما أن إمارة المنطقة داعمة فرق المنطقة، وغالبا ما يحضر مباريات الفريقين في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بـ«المحالة».

وحضر الأمير تركي بن طلال حفل نادي «أبها» الرياضي بمتنزه الجبل الأخضر في «أبها» بمناسبة صعود الفريق الأول إلي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث تم تكريم داعمي النادي والفريق المتأهل.