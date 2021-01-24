مستشفيات ومدن صحية و342 سريرا للعناية المركزة

شهد القطاع الصحي بمنطقة عسير نموا كبيرا في السنتين الأخيرتين، وواكب ذلك حصول صحة عسير على مراكز متقدمة على مستوى دوت الخليج في شتى المجالات، برعاية مباشرة من الأمير تركي بن طلال، لإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، وبرزت إنجازات الأمير تركي بن طلال في تطوير مستشفى عسير ومتابعة سير مشروع مدينة الملك فيصل الطبية، كذلك تسريع وتيرة إنجاز المستشفى الجامعي والتشغيل الجزئي له، كما رافق ذلك الاهتمام المباشر بمراكز الرعاية الصحية وخاصة عيادات تطمن لارتباطها الوثيق بالجائحة.

امش 30

نظمت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الحملة الوطنية للمشي، تحت شعار «امش 30»، بدأت الحملة الرابعة عصرا واستمرت حتى الثامنة مساء، بممشى حديقة المشهد على طريق آل يوسف في مدينة أبها، بالشراكة مع المستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير. وشارك الأمير تركي بنفسه في هذه الحملة.

الزائر السري

أشاد الأمير تركي بن طلال، بالجهود المميزة التي حققها عدد من عيادات «تطمن» في صحة عسير بحصولها على المركز الأول على مستوى المملكة بنسبة تقييم 100 % في تقارير الزائر السري خلال زيارة أمير عسير لعيادة تطمن بمركز صحي العزيزية في مدينة أبها، وذلك في عدة مؤشرات من ضمنها تحديد مسارات الدخول والخروج لمنطقة الفرز، وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتقيد العاملين بإجراءات مكافحة العدوى، والتركيز على عدم تكدس المراجعين، ووجود علامات إرشادية وغيرها.

جراحة الأسنان

شهد أمير منطقة عسير ووزير الصحة، توقيع اتفاقية للشراكة المجتمعية بين صحة عسير ورجل الأعمال بندر بن إبراهيم الصبيخي، بهدف تخصيص مراكز صحية داخل المجمعات التجارية في مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط ومحايل عسير، وتكريم الدكتور مهند حلواني نظير ابتكاره «مقبضا طبيا يستخدم في جراحة الأسنان»، خلال فترة عمله بصحة عسير.

أمراض القلب

زار أمير منطقة عسير بحضور وزير الصحة مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، وثمّن الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة أهالي منطقة عسير وزوارها، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للقطاع الصحي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورفع كفاءتها وفق أعلى معايير الجودة، وشهد إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية وغيرها من العمليات والخدمات الطبية المساعدة، حيث يقدم خدماته بكل اقتدار لمنطقة عسير والمناطق الجنوبية الأخرى.

عمل متواصل

قال الأمير تركي بن طلال، إن هذا التفوق الذي حققته المنطقة جاء كأحد نتائج العمل المتواصل والتنسيق الفعال والمشترك مع وزارة الصحة ومتابعة من غرفة إدارة أزمة كورونا في منطقة عسير، لتحقيق السلاسة في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، وتوفير فحوص سريعة ومنتشرة في كل المحافظات.

وأكد أمير منطقة عسير أن النجاحات المتتالية لصحة عسير، تعطي دلالة واضحة لتميزها من خلال قيادتها لغرفة إدارة الأزمة، وتنفيذها لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله، والتعاون الفعال مع كل الجهات ذات العلاقة لتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل الإجراءات.

وجدد تقديره البالغ للجهود المشرفة والمخلصة التي يبذلها الممارسون الصحيون في المنطقة؛ لحماية المجتمع وتقديم أرقى الخدمات الصحية.

عيادات تطمن

جهزت صحة عسير 24 عيادة من عيادات «تطمن» والتي تم تخصصيها لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال، وحققت عيادة «تطمن» في مركز العزيزية الصحي في أبها تقييماً متقدماً بنسبة 92 % جعلها ضمن الخمسة الأوائل على مستوى المملكة بحسب تحليل نتائج زيارات الزائر السري للعيادات في جميع مناطق المملكة.

عناية مركزة

بين وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن عسير شهدت في الآونة الأخيرة توسعا في الخدمات الصحية، وأهمها رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة في المنطقة، مما أسهم في تسهيل الوصول للخدمات الصحية التي تم توفيرها بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

منظومة صحية

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، أن المنظومة الصحية بالمنطقة تشهد مشروعات نوعية وتطويرية متعددة في مختلف محافظات منطقة عسير، مشيرا إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا عملت صحة المنطقة على رفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة بإشراف ومتابعة من أمير عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، ودعم الوزير الدكتور توفيق الربيعة، مما أسهم في رفع أسرة العناية المركزة من 144 سريرا إلى 342 سريرا في مستشفيات صحة عسير، إلى جانب الأسرة المضافة في القطاعات الأخرى ومنها صحة بيشة والقطاعان الخاص والعسكري لتصل إلى 920 سريرا؛ وذلك لمواجهة أي زيادة في ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي قد تتطلب رعاية طبية فائقة.

الصحة بعسير

مشروع مدينة الملك فيصل الطبية

تسريع وتيرة إنجاز المستشفى الجامعي والتشغيل الجزئي

الحملة الوطنية للمشي، تحت شعار «امش 30»

حصول عيادات «تطمن» على المركز الأول على مستوى المملكة

شراكة مجتمعية بين صحة عسير ورجل الأعمال الصبيخي

مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب

24 عيادة «تطمن» لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا

رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة من 144 سريرا إلى 342 سريرا

تسهيل الوصول للخدمات الصحية

الاستعداد لمواجهة أي زيادة في الحالات المصابة بكورونا

رفع كفاءة المستشفيات والمرافق الصحية