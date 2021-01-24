11 مشروعا لنشامى عسير تعزز التلاحم والعمل التطوعي

استنفرت منطقة عسير جهودها في إطلاق مبادرة «نشامى عسير»، لدعم المملكة في مواجهة كورونا ، والحد من تداعياتها، في وقت تم تدشين 11 مشروعا ضمن المبادرة، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، والجهات الحكومية والخيرية، والتي سطرت ملاحم أبناء وفتيات المنطقة، وتعزيز العمل التطوعي.

خدمات صيانة

دشنت منطقة عسير مبادرة «المتطوع التقني»، في 2020/5/7، كأول مشروع ضمن مبادرة نشامى عسير، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتقديم خدمات صيانة للأسر المحتاجة في منازلها بالمنطقة، وتشتمل الخدمات على الكهرباء، والسباكة، والتبريد والتكييف، والإلكترونيات، والاتصالات، ومن المتوقع وصول عدد المتطوعين إلى أكثر من 500 متطوع مهني.

توعية صحية

في 2020/5/18، تم إطلاق المشروعين الثاني والثالث، ضمن مبادرة نشامى عسير، بعنوان «التوعية الصحية للطالبات» ابق آمنًا، بالتعاون بين إمارة منطقة عسير، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بخميس مشيط، وذلك لتوعية 900 ألف مقيم، بـ 16 لغة، ومشاركة 46 جمعية دعوية، إلى جانب إطلاق المشروع الثالث «الفرز البصري، والتوعية الصحية في الأسواق» لمساندة أجهزة الدولة في أنشطة التقصي الوقائي، بالشراكة بين إمارة منطقة عسير، وجمعية كوثر الصحية الخيرية، بالتعاون مع القطاع الصحي، لفرز 10 آلاف متسوق، في 10 مراكز تجارية في مدينتي خميس مشيط وأبها، بواسطة 250 متطوعا.

فرق شبابية

تم إطلاق المشروع الرابع «المساند البلدي»، في 2020/5/19، لمساندة جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية، لتعزيز ثقافة التطوع، وتأهيل الشباب، واستثمار طاقاتهم، بالشراكة مع أمانة منطقة عسير، وبلدياتها، بواسطة 34 فرقة شبابية تطوعية، تساند أعمال الرقابية الميدانية، وتنظيم التجمعات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، في أمانة المنطقة، و33 بلدية في عسير.

منتجات وقائية

في 2020/5/20، تم إطلاق المشروع الخامس «تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية» بالشراكة مع جامعة الملك خالد «كلية الهندسة»، لتخفيف الآثار الاقتصادية على أصحاب الأعمال، والعمال، وإنتاج 15 ألف قطعة طبية.

غسيل كلوي

في 2020/6/1، تم إطلاق المشروع السادس «مشروع حياة للغسيل الكلوي» الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة، بالشراكة مع صحة عسير، ومستشفى الحياة الوطني، وشركة حافل للنقل المدرسي، واستهدف 40 مقيما من جاليات 11 دولة، لمدة 3 أشهر، وتكفلت المبادرة بتكاليف جلسات الغسيل الكلوي، والتي قاربت 800 ألف ريال، مع العلاجات اللازمة والإضافية.

تسجيل إشرافي

سجلت إمارة عسير بصفة مشرف في منصة العمل التطوعي، بوزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية كأول إمارة، وربط مبادرة نشامى عسير بها، وذلك في 2020/6/10.

ترشيد واستهلاك

تم إطلاق المشروع السابع «ترشيد واستهلاك المياه والكهرباء في منطقة عسير» تحت شعار «بالترشيد نزيد» ، بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والذي استهدف خفض استهلاك الكهرباء في عسير بنسبة 10%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 35٪؜، وفتح التنافس بين جميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الدوائر الحكومية والأفراد، واعتماد عدد من المحفزات المادية والمعنوية، لخفض الحاجة إلى قطع الغيار، التي يرتبط استيرادها بحركة التجارة العالمية، وخفض استهلاك الوقود لتشغيل المحطات، وحركة نقله إليها بالصهاريج، وخفض الحاجة لنزول فرق التشغيل والصيانة للميدان، وخفض احتياج العملاء لمواجهة مكاتب المشتركين، ومحطات التوزيع لتقليل تعرضهم للإصابة بالفيروس.

تسويق المنتجات

افتتح مشروع «خيرات عسير النموذجي» ، في 26/6/2020، بممشى وسط أبها، وذلك لدعم المزارعين، وتوفير الأماكن المناسبة لهم، لبيع منتجاتهم، وذلك ضمن مبادرات نشامى عسير، ويهدف المشروع إلى تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين المتضررين من جائحة كورونا، ومنع تكدس وتلف المحصولات الزراعية، واستهدف المشروع دعم 100 مزارع من أبناء المنطقة.

طب الأسرة

انطلق الشروع التاسع «ساعة صحة» في 2020/7/5، بواقع 54 ساعة لمدة شهرين، بالشراكة مع إدارة تعليم عسير، والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط، لرفع ثقافة المجتمع الصحية، والذي يهدف إلى تنفيذ برامج بداية تثقيفية وصحية عن بعد.

إجراءات احترازية

دشن نشامى عسير «مشروع التوعية الصحية المجتمعية»، وذلك لرفع مستوى التوعية بالإجراءات الاحترازية، للفئات الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا، بالشراكة مع وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة كورونا.

فرق تطوعية

تم إطلاق مشروع «نشامى الحي»، والذي يعد مشروعا تطوعيا نوعيا على مستوى منطقة عسير، ويهدف إلى تكوين فرق تطوعية في الأحياء، والقرى، والهجر، ترتبط بلجان التنمية الاجتماعية، وتعمل لتنفيذ مشاريعها في 60 يوما، من خلال 12 فرصة تطوعية تنموية تتمحور حول: الإنسان، والأرض، والاقتصاد، واستهدف المشروع الوصول إلى 7 آلاف متطوع ومتطوعة، وبعد 48 ساعة من فتح التسجيل، وصل عدد الذكور المتطوعين إلى 7209 متطوعين، و1548 متطوعة من الإناث، ليصبح العدد الإجمالي 8757 بجميع محافظات المنطقة.

مشروع ترميم

أعاد 13 شابا الحياة لمواقع أثرية في قرية ذي امسودة، وذلك ضمن أعمال مشروع نشامى عسير، من ضمنها مسجد يعود إلى أكثر من 500 عام، ومبنى مدرسة قديم، وشارك الشباب والفتيات بالعمل في مزرعة بن شيبان، والتي تحتوي على أكثر من 300 ألف شتلة مثمرة، وقاموا بتنظيفها وجني ثمارها، وتنظيمها في عبوات.

مبادرات خيرية

قدمت أوقاف الشيخ صالح الراجحي 2500 سلة غذائية استفاد منها 10 جمعيات خيرية بالمنطقة، لتوزيعها على الأسر المتضررة من جائحة كورونا، وتعاونت جهات حكومية في ظهران الجنوب مع عدد من شباب المحافظة، لإعادة ترميم وتأهيل مباني قرية الحوزة الأثرية، التي يصل عمر بنائها إلي 100 عام، وشارك 120 شابا وشابة في تنفيذ 9 فرص لمشروع، منها إعادة تأهيل مستودعات ميناء القحمة التاريخي، وتنظيم القرية التراثية في الميناء، وتنفيذ ما يُقارب 80%، من الفرص التي تهتم باستثمار مكونات القحمة، ومشاركة 32 متطوعا في إعادة تطوير مزرعة نخيل، مضى على إنشائها 60 سنة، بمركز الحازمي التابع لمحافظة بيشة، وقيام 11 عضوا بتفعيل فرصة حفظ الطبيعة ومواردها، في خيبر الجنوب.

أبرز مشاريع نشامى عسير

المتطوع التقني

التوعية الصحية للطالبات

الفرز البصري

المساند البلدي

تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية

حياة للغسيل الكلوي

ترشيد استهلاك المياه والكهرباء

خيرات عسير النموذجي

ساعة صحة

التوعية الصحية المجتمعية

نشامى الحي