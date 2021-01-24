تمكين المرأة من تعلم القيادة

منذ وصول الأمير تركي بن طلال، عمل جاهدًا لتقديم منطقة عسير بصورة مميزة يستحقها أهلها، من خلال التركيز على تنفيذ وإنجاز عدة مشاريع وخطوات متزامنة مع عصر تمكين المرأة، والتي تمثلت في إنشاء مدرسة تعليم القيادة النسائية، وسيتم افتتاح أولى مراحلها في شهر نوفمبر المقبل، بالاتفاق مع شركة تطوير للتعليم القابضة، وشركة تمكين لتعليم القيادة.

وسبقت هذه المرحلة إعلان انطلاقة الأعمال التنفيذية في شهر يناير 2020، بتسوية أرض المشروع، وقطع وتسوية الأجزاء الجبلية المحيطة بها، وتم العمل حتى شهر مارس بالعام نفسه، وجرى إعداد للدراسة الهيدرولوجية، التي تهدف إلى تصريف مياه الأمطار إلى مجاري الأودية المحيطة، واستوجبت تنفيذ أعمال ردم في بعض أجزاء الموقع بارتفاع 8 أمتار، وعمل جدار استنادي من الجهة الخلفية للميدان، لحماية حدوده من الانهيارات، إضافة إلى صعوبات في تنفيذ أعمال التسوير للموقع، والتي تقع على مساحة 70 ألف متر مربع، وستكون واحدة من أكبر مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة.