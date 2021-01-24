تمكين المرأة من تعلم القيادة

وسبقت هذه المرحلة إعلان انطلاقة الأعمال التنفيذية في شهر يناير 2020، بتسوية أرض المشروع، وقطع وتسوية الأجزاء الجبلية المحيطة بها، وتم العمل حتى شهر مارس بالعام نفسه، وجرى إعداد للدراسة الهيدرولوجية، التي تهدف إلى تصريف مياه الأمطار إلى مجاري الأودية المحيطة، واستوجبت تنفيذ أعمال ردم في بعض أجزاء الموقع بارتفاع 8 أمتار، وعمل جدار استنادي من الجهة الخلفية للميدان، لحماية حدوده من الانهيارات، إضافة إلى صعوبات في تنفيذ أعمال التسوير للموقع، والتي تقع على مساحة 70 ألف متر مربع، وستكون واحدة من أكبر مدارس تعليم قيادة المركبات في المملكة.
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