المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا يستعرض 4 محاور.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا كوفيد 19، ليوم الأحد 24 يناير 2021.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والمقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

ويستعرض المؤتمر المحاور التالية:

• خريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي

• أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة

• الإحصائيات ومستجدات اللقاح

• تحديثات أمنية

كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (197) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (203) حالات، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (366185) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (357728) حالة.



