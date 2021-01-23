شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الداخلية» يستعرض «تحديثات أمنية» في مؤتمر «مستجدات كورونا».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي بشأن مستجدات فايروس كورونا (كوفيد-19) في السعودية سيشهد مشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب. وأوضحت الوكالة في منشور عبر حسابها في «تويتر»، اليوم (السبت)، أن الشلهوب سيستعرض تحديثات أمنية. كما سيشارك المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي كالمعتاد. ويستعرض العبدالعالي مستجدات اللقاح وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي.

