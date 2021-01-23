شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة بأهمية الالتزام والامتثال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فايروس كورونا والحرص على متابعة تطبيق التباعد ولبس الكمامات وغيرها من إجراءات احترازية، وزيادة التأكيد على الجميع بتطبيق كافة البروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن والانضباط في ذلك.

وقال أمير القصيم: إن وجود اللقاح لا يعني انتهاء فايروس كورونا، ومن المهم استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية كوننا ما زلنا في الجائحة، لما لها من أهمية في الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة، مشددا على كافة القطاعات بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة على الوجه الأكمل في مختلف المواقع والسلوكيات اليومية، مشيراً أن ذلك يأتي مواصلة لإنجاح الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل مواجهة انتشار الفايروس والحد منه والقضاء عليه، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يبارك بالجهود وأن يحفظ الجميع.