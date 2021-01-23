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الصحة توضح سبب ارتفاع إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وكيل وزارة الصحة للصحة العامة،الدكتور هاني جوخدار، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني جوخدار، خلال تصريحاته لبرنامج " في أسبوع ":" أغلب مدن المملكة شهدت زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بكورونا، وخاصة في المدن الكبيرة، مرجعا السبب إلى موسم الشتاء وما يصاحبه من أمراض تنفسية وفيروسية، بينها فيروس كورونا ".

ولفت إلى أن من بين الأسباب الأخرى وراء زيادة الإصابات، تراخي البعض عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد اطمئنانهم بوصول لقاح كورونا.

ودعا المواطنين والمقيمين، للالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل المملكة في موجة ثانية من فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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