شكرا لمتابعة خبر عن الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة قيادة لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت، الشروط الواجب توافرها لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة، فيما أكد أهمية وضع الطفل مع المرافق في المقاعد المخصصة لهم.

ورد المرور على استفسار تلقته من مواطن يتضمن "عمري ١٧ وثمانية شهور.. هل أستطيع استخراج رخصة قيادة.. وهل يلزم تسديد المخالفات؟" قائلة "يمكن ذلك؛ حيث يلزم لاستخراج التصريح «إتمام ١٧ سنة - ٦ صور شخصية - كشف طبي، ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة، كما يلزم تسديد المخالفات".

وحول وجود مخالفة على عدم وجود كرسي أطفال داخل السيارة، قال المرور أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظًا على سلامتهم. وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.