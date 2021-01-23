شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موعد التخلي عن الإجراءات الاحترازية والوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الدكتور علي الزهراني، إن نسبة مناعة لقاح فايزر تصل إلى 95%، مبينا:" في حال وصول نسبة المناعة المجتمعية إلى 60% نستطيع التخلي عن الإجراءات الاحترازية ".

وأضاف علي الزهراني، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" لقاح كورونا الموجود في المملكة يعطي مناعة بنسبة 95%، ويجب ألا نُعرّض أنفسنا لخطر الإصابة، وحتى نصل إلى مناعة جماعية يجب تلقيح ما بين 40% ـ 60% من المجتمع ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 203 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 357,728 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6350 حالة.