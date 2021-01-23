شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وتمكن المفتشون من ضبط بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

كان المفتشون قد نفذوا حملات على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".