«الزكاة والدخل» تكشف عن 5 مزايا لـ«خدمة العقود»

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، أن «خدمة العقود» تقدم العديد من المزايا، ومنها إثبات صحة المعالجة الضريبية.

وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إن مزايا «خدمة العقود» تتمثل في (الإفصاح عن عقد واحد أو مجموعة عقود من خلال رفع ملف واحد – التمكين من توفير المعلومات الإضافية اللازمة لعمليات التدقيق أو الاعتراض – زيادة موثوقية الإفصاح عن الإقرارات – تأكيد صحة بيانات الإيرادات والمصروفات – إثبات صحة المعالجة الضريبية للعقود المبرمة قبيل أو بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة).

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