«الصحة» تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا وتطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

كشف الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وقال وكيل وزار ة الصحة، في تصريحات لبرنامج «mbc في أسبوع»، إن أغلب مدن المملكة شهدت زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بكورونا، وخاصة في المدن الكبيرة، عازيًا السبب إلى موسم الشتاء وما يصاحبه من أمراض تنفسية وفيروسية، بينها فيروس كورونا.

وأشار إلى أن من بين الأسباب الأخرى وراء زيادة الإصابات، تراخي البعض عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد اطمئنانهم بوصول لقاح كورونا.

وطالب المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا تدخل المملكة في موجة ثانية من فيروس كورونا، مؤكدًا أن المملكة قادرة على السيطرة على هذه الزيادة المطمئنة.