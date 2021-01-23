هل سيتم رفع الإجراءات الاحترازية قريبًا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، إنه لا يزال هناك وقت طويل قبل رفع الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في تصريحاتٍ لبرنامج «mbc في أسبوع»، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية سيمتد إلى 6 أو 8 أشهر، قبل اتخاذ قرار برفعها، متوقعًا انفراجة في نهاية الربع الثالث من العام الميلادي الحالي.

وأشار إلى أنه بنهاية الربع الثالث، ستكون المملكة قد وصلت إلى المناعة المجتمعية المطلوبة، بتجاوز نسبة الحاصلين على اللقاح 70% من الموجودين على أرض المملكة.

وقال إن المناعة المجتمعية يكون الوصول إليها بطريقين: الأول بالتطعيم، والثاني بالعدوى، مؤكدًا أن الطريق الأخير تتجنبه المملكة، وتسعى بكل جهدها إلى تطعيم القاطنين على أرضها، عبر خطتين: الأولى لاستيراد اللقاح المطلوب، والثانية للتطعيم.