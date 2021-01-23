الإطاحة بقائد مركبة صدم سيارة أحد ذوي الهمم بجدة وفر هاربًا

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله بجدة، مساء الخميس.

وقال «المرور السعودي»، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان أحد المواطنين أبلغ «المرور السعودي»، بقيام صاحب مركبة بحي الجامعة في جدة، بصدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهروبه دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه، مطالبًا إدارة المرور بالتحري عنه وتطبيق النظام بحقه.