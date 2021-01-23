«الصحة» تكشف موعد وصول الدفعة الجديدة من لقاح «فايزر»

قال الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، إن شركة فايزر أعلنت الأسبوع الماضي، تأجيل توريد أو تصدير اللقاحات إلى عدد من الدول؛ بسبب خططها التوسيعة في خطوط الإنتاج، متوقعًا استئنافها بعد 3 أسابيع.

وأوضح وكيل وزار ة الصحة، في تصريحات لبرنامج «mbc في أسبوع»، إن المملكة العربية السعودية أعادت جدولة اللقاحات، بعد إعلان شركة فايزر، مشيرًا إلى أن المملكة لديها كميات موجودة تغطي الجرعة الثانية لعدد كبير من المسجلين.

وأشار إلى أنه تم وقف أو تأجيل إصدار مواعيد الجرعة الأولى، إلى حين عودة اللقاحات، مؤكدًا أن لقاحات أخرى ستصل المملكة العربية السعودية تباعًا، لتسجيلها ومن ثم انطلاق خطة التطعيم بها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأربعاء الماضي، إمكانية إعادة جدولة تلقّي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر, وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظرًا لتأخّر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قِبَلِ الشركة المنتجة للقاح؛ بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كوررنا.