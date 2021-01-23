عسير تتصدر المشهد الحضري

تصدرت منطقة عسير ريادة المشهد الحضري، مواكبة لرؤية المملكة 2030، في وقت استنفرت الجهات المختصة جهودها، في تطوير وإنجاز المشاريع التي تبلغ 10 مشاريع تطويرية، وسط دعم واهتمام المسؤولين. واختير أفضل مشروعين لأمانة المنطقة من بين أمانات المملكة، ضمن أعمالها في مبادرة «أنسنة المدن والتشوه البصري» خلال شهر أغسطس 2020، في مشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بأبها «حدائق سما أبها»، ومشروع تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات منطقة عسير، وعرض تلك الجهود على برنامج «التحول الوطني»، إذ اختارت وزارة الشؤون البلدية والقروية المشروعين، كأفضل المشاريع التي أقامتها الأمانة مؤخرًا في المنطقة، ويتمثل المشروع الأول في إنهاء الأعمال في مشروع حدائق سما أبها الغربية، الذي قُدرت فيه مساحة المسطحات الخضراء بنحو 45 ألف م2، بينما يتمثل المشروع الثاني في تحسين المشهد الحضري، وتقليل مظاهر التشوه في مدن ومحافظات المنطقة.

10 مشاريع

عرض مشروعي عسير ضمن برنامج التحول الوطني

الأهالي يشاركون في إعمار القلاع والحصون

12.420.975 ريالا

قيمة مشروع

سما أبها

ممشى الروضة

يمتد طول ممشى الروضة بمسافة 1500 م2، والذي يعد الأول من نوعه في مدينة أبها، من حيث المواد المستخدمة في تنفيذه، ويشتمل على أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية، وذلك تماشياً مع توجهات الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة، ويتضمن المشروع أكثر من 15 ألف م2 من المسطحات الخضراء، ونحو 1000م2، والتي خصصت كمسار لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وروعي فيها أنظمة واشتراطات السلامة، وأنواع مختلفة من الأشجار والنخيل على طول الممشى، لإضفاء الناحية الجمالية، وتوفير الظلال للمرتادين إلى جانب توفير الجلسات للراحة.

سما أبها

يقع المشروع في منطقة «أم الركب»، الواقعة على طريق الطائف، والذي بلغت تكلفته المالية 12.420.975 ريالا، بنسبة إنجاز 100 %، ويبلغ مجموع أطوال الطرق في موقع «سما أبها الغربية» أكثر من 5 كم، والمسطحات الخضراء فيها نحو 45 ألف مترمربع، بينما يبلغ عدد الجلسات في المشروع 120 جلسة، و4 دورات مياه، إلى جانب المرافق العامة.

مرحبا ألف

يشتمل مشروع طريق «مرحبا ألف» على سفلتة، ورصف، وإنارة الطريق البالغ طوله 9730 متراً، بعرض 60 متراً، ويجري تنفيذه على مراحل العقد المتفق عليه بين الشركة المنفذة، وأمانة منطقة عسير، حيث جرى الانتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على الردم، والدمك لطبقات ما قبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق، وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية، ويعد المشروع محور الطرق، الذي انطلقت رؤيته يناير الماضي، بتوجيه وإشراف من رئيس هيئة تطوير المنطقة، وذلك خلال ورشة العمل، التي شارك فيها مديرو الإدارات الحكومية والخدمية، ورؤساء البلديات، وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني.

أسطح المباني

أثمرت الورشة في الخروج بعدد من التوصيات، والتي تمثلت في: الاتفاق على تسريع وتيرة العمل، وتحديد اجتماع قادم لاستعراض ما تم التوصل إليه من الجهات المعنية، وضرورة قيام الجهات بتطوير الأعمال المقدمة، بحيث تكون متوافقة مع توجه المبادرة وتحسين المشهد الحضري، بإشراف فريق فني من جميع الجهات لمتابعة الأعمال، وضمان تنفيذها بأعلى مقاييس التصميم، وتوخي عدم العشوائية.

مشاريع نموذجية

أنجزت الأمانة والبلديات في عسير إنارة 70 موقعاً أثريا في مختلف المحافظات والمراكز.

ويمثل الأهالي حجر الزاوية في إعادة إعمار تلك الحصون العريقة، التي يصل بعضها إلى 6 أو 7 أدوار، وشهدت السنوات الأخيرة توجها كبيرا من مالكي بعض الحصون والبيوت الأثرية لإعادة إعمارها، حسب الإمكانات المتاحة، والاستعانة بمعماريين من أصحاب الخبرة.

أبرز المشاريع التطويرية

تطوير المناطق السياحية والساحلية

سما أبها

تحسين المشهد الحضري

ممشى

الروضة

طريق مرحبا ألف

قرية زبنة

إنارة 70

موقعا أثريا

مشروع مطل الجعد

إنشاء مرافق عامة