ثعبان ناوان يبحث عن حاضنة

يقضي شباب منطقة الباحة من السراة وتهامة؛ هواية التطعيس على رمال مركز ناوان بقرية الثعبان في محافظة المخواة؛ ويعود ذلك للمناخ الدافئ والمعتدل الذي يتمتع به الجزء التهامي في فصل الشتاء؛ إذ تعد ثعبان ناوان متنفسا صحراويا لعدد من هواة ممارسي التطعيس؛ وعشاق صعود التلال والكثبان الرملية؛ وسط تجمع كثيف من الشباب المتجمهرين والهواة، إلا أن المشاركين والمتابعين لتلك الهواية يشكون من غياب دعم الجهات الحكومية لتنظيمه وتأمين وسائل السلامة، فضلا عن نقص بعض التنظيمات والفعاليات.

اعتماد الموقع

ذكر مدير مكتب وزارة الرياضة في الباحة صالح طريفة لـ«دوت الخليج» أنه جار العمل مع الجهات المختصة بالمنطقة لاعتماد الموقع الجديد للتطعيس ليكون معتمدا لأهالي وزوار منطقة الباحة، وخلال الأيام المقبلة سيتم الوقوف على الموقع والرفع للوزارة لاعتماده.

وأكد طريفة أن الوزارة تدعم كل ما يهم الشباب، ويحرص مكتب الباحة على العمل بشكل مستمر لإقامة فعاليات وبرامج بالمنطقة تقام لأول مرة.

تنفيذ الفعاليات

أفاد المصور الفوتوغرافي عمر البشيري أن المكان مناسب للتطعيس في كثبان ناوان، لكن لا توجد متابعة أو دعم في تنفيذ الفعاليات الخاصة بهواة التطعيس، فيما بين الشاب عبدالله سعيد آل خميس أن تجمع الشباب عادة ما يكون، الجمعة، ويأتي المشاركون من جميع أنحاء الباحة إلى طعوس الثعبان بناوان أو طعوس الحلى الذي يبعد عن طعوس ناوان 277 كيلو؛ وأغلبهم يمارسون هوايتهم، وهناك ممن لديهم خبرات سابقة رغم وجود أضرار مثل التصادم أو الانقلاب.

متطلبات أساسية

ذكر آل خميس أن المكان ينقصه بعض التنظيمات البسيطة والفعاليات حتى يصبح أفضل، ونتمنى كشباب أن يكون هناك تنظيم من قبل المسؤولين، بوجود مركز في المكان للدفاع المدني وتقديم دورات للسلامة، وأن يسمحوا للشباب بممارسة هوايتهم بشكل نظامي تحت إشرافهم يتيح الفرصة لتعديل المركبات، وتوفير أماكن مخصصة للصيانة العاجلة، وإضاءة على امتداد الطريق؛ والسماح للشباب ممن يريدون الكسب والرزق بتخصيص مواقع للبيع مثل الفود ترك وأماكن مخصصة لإيجار الدبابات وغيرها.

إزعاجات شبابية

من ناحية أخرى، قال يحيى اليابس، إن مكان التطعيس في ناوان غير مناسب لقربه من الأحياء السكنية وعند تجمع الشباب ينقطع الطريق عن بعض القرى السكنية، كذلك عندما يكون هناك سيول منقولة يقطع الطريق وللأسف بعض الشباب يغامرون باجتياز الطريق مع جريان الأودية ويغامرون بحياتهم ويعرضون من معهم للمخاطر.

وأضاف أن أغلب تجمع الشباب، الجمعة، ويحضرون بشكل كبير، وأغلب الممارسين للتطعيس هواة وليسوا ممارسين؛ كما أن الشباب يتطلعون إلى تخصيص مكان خاص لهم بإشراف رسمي حتى تكون هناك متابعة أمنية لمحاسبة المتهورين والمزعجين من الشباب، فضلا عن تواجد فرق متطوعين وعربات بيع متنقلة.

مركز ناوان

يتبع محافظة المخواة بالباحة

من أكبر مراكز المنطقة

يشتهر بواديه الكبير ووديانه الرملية

تتوفر به المياه الجوفية

تتبع ناوان 35 قرية صغيرة