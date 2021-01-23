محطة مناخية بالرياض

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.
وتحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.
وتوفر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغير المناخي، التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.
شبكة الرصد الهيدرولوجية والمراقبة
914 محطة رصد
392
محطة أمطار
74
محطة مناخية
40
محطة أودية «سيول»
7 محطات لقياس مستويات مياه السدود
401 بئر مراقبة لقياس المياه الجوفية
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