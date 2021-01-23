محطة مناخية بالرياض

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيسي بالرياض محطة مناخية آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، واتجاه الرياح وسرعتها، ودرجة الحرارة، وسطوع الشمس، والرطوبة، ودرجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

وتحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغير المناخي، التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

شبكة الرصد الهيدرولوجية والمراقبة

914 محطة رصد

392

محطة أمطار

74

محطة مناخية

40

محطة أودية «سيول»

7 محطات لقياس مستويات مياه السدود

401 بئر مراقبة لقياس المياه الجوفية