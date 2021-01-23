4 اجتماعات ميدانية تنهي تعثر الطرق والعقبات

وهدفت الاجتماعات إلى اطلاع الأهالي على خطة تحسين الطرق، وإزالة العوائق، ومناقشة المشكلات التي تعاني منها المشاريع، وإيجاد حلول لها، وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم، ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.
كما ناقش الأمير تركي بن طلال في الاجتماع، الذي عقد في مركز عمليات الأمانة، أهم الخطط البلدية لمواجهة فيروس كورونا.
واستعرضت الأمانة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تطبيقها على المنشآت التجارية، وجهودها في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، لمرافق مدينة أبها العامة والطرقات.
ووقف أمير عسير على الإجراءات الأمنية لمنع التجول، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حينها، ووقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير، موجها جميع المحافظين، ورؤساء المراكز، واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالوقوف ميدانياً، وتفقد سير الإجراءات الأمنية بشكل مستمر، لتنفيذ الأوامر في المحافظات والمراكز.
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