التقلبات الجوية تمنع 3 طائرات Fly- In من الإقلاع

وأضاف المسلم، على هامش فعالية "Fly- In"، بمطار الأحساء الدولي، أن الفترة التي استغرقتها 9 طائرات أخرى (خفيفة ورياضية تابعة لأعضاء في النادي، ومملوكة لأشخاص، وتحمل راكبين إلى 4 ركاب) تراوحت بين 40 و75 دقيقة، تختلف من طائرة إلى أخرى تبعاً لقوة وأداء المحركات، وكانت الرحلة قريبة وسريعة، دون عوائق جبلية، مشيراً إلى أن الأرقام الإحصائية لأعداد الأعضاء المسجلين في النادي قرابة 900 عضو في أنشطة الطيران العام والرياضي والشراعي والقفز المظلي وطائرات الريموت كنترول، بينهم 300 عضو فاعل في أنشطة الطيران العام، ومجموعة فتيات، لديهن رخص قيادة الطائرات، وهناك فتيات أخريات في أنشطة التدريب على الطيران، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في العضوات، موضحا أن معدل العضويات الجديدة حاليا في النادي 25 عضوية شهريا، وأن النادي، يعتزم في الأيام القليلة المقبلة، إطلاق حزمة من الأنشطة في القفز المظلي، إذ يمتلك فريقا احترافيا متخصصا في طائرات الريموت كنترول «النماذج»، وشارك في العديد من المنافسات والمحافل والمعارض العالمية.
وأكد المسلم أن الفعالية هي الثانية للنادي في الأحساء، وسجلت نجاحا كبيرا، وحضورا فاق التوقعات من الجنسين، وهو حضور مشجع ومحفز لجدولة الواحة في الفعاليات الأخرى، مع مراعاة زيادة أعداد الطائرات والأعضاء، معبرا عن تقديره لمؤسس ورئيس مجلس إدارة النادي الأمير سلطان بن سلمان على دعمه الدائم لقطاع الطيران العام، ولممارسي وهواة الطيران في المملكة، لافتا إلى أن النادي يعمل على الارتقاء وتطوير الطيران العام، والمنافسة إقليمياً وعالميا.
أهداف رحلات Fly- In
1- تشجيع أنشطة الطيران العام وثقافته 2- دعم السياحة والتعرف على الأماكن التاريخية 3- جذب الجمهور للتعرف على مجال الطيران العام وأنشطته 4- تثقيف الزوار وتمكينهم من الالتقاء بملاك الطائرات والطيارين 5- تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لمجال الطيران العام
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