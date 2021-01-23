السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 13331 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 13331 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 2,000,455 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 85162 حالةً.

// انتهى //

22:59ت م

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روما 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا 13331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 488 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 2,000,455 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 85162 حالةً.// انتهى //22:59ت م0086

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