السعودية اليوم / الجزائر تسجل 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 10 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.

// انتهى //

22:21ت م

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الجزائر 10 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105369 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.// انتهى //22:21ت م0082

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