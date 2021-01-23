السعودية اليوم / رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يدعو إلى العمل الدولي المشترك للوفاء بولاية المجلس



نيويورك 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للعام الحالي الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، إلى العمل الدولي المشترك للوفاء بولاية المجلس، مشيراً إلى أن 20 منظمة دولية ولجنة إقليمية وجهة مستقلة تقدم تقاريرها بشكل سنوي للمجلس.

وأوضح السفير في بيان بمناسبة احتفال المجلس اليوم بذكرى تأسيسه الخامسة والسبعين، أن ولاية المجلس الجوهرية تتمثل في تحسين مستويات المعيشة من خلال التعاون الاقتصادي العالمي، حيث إن منظومة التعاون الدولي المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية والتنموية، تنضوي تحت مظلة المجلس.

وأكد أن المجلس يحمل الولاية ويتحمل المسؤولية للاستجابة للتحديات التي تواجه العالم بسبب فيروس

// انتهى //

21:05ت م

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نيويورك 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسدعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للعام الحالي الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، إلى العمل الدولي المشترك للوفاء بولاية المجلس، مشيراً إلى أن 20 منظمة دولية ولجنة إقليمية وجهة مستقلة تقدم تقاريرها بشكل سنوي للمجلس.وأوضح السفير في بيان بمناسبة احتفال المجلس اليوم بذكرى تأسيسه الخامسة والسبعين، أن ولاية المجلس الجوهرية تتمثل في تحسين مستويات المعيشة من خلال التعاون الاقتصادي العالمي، حيث إن منظومة التعاون الدولي المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية والتنموية، تنضوي تحت مظلة المجلس.وأكد أن المجلس يحمل الولاية ويتحمل المسؤولية للاستجابة للتحديات التي تواجه العالم بسبب فيروس كورونا ، مشدداً على ضرورة فعل ذلك في منتدى المجلس لتمويل التنمية المقرر إقامته في أبريل القادم ومنتدى التعاون التنموي والمنتدى رفيع المستوى في يوليو.// انتهى //21:05ت م0077

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