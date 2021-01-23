السعودية اليوم / لبنان تسجل 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالةً.

// انتهى //

20:58ت م

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بيروت 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)،و 52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالةً.// انتهى //20:58ت م0075

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