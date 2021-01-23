الإعلامي والأديب عبدالله مناع في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

انتقل الإعلامي والأديب عبدالله مناع إلى رحمة الله، اليوم السبت، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي.

ونعت وزارة الإعلام الصحفي والأديب الراحل عبدالله مناع، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، بقولها: “تنعى وزارة الإعلام الصحفي والأديب عبدالله مناع الذي وافته المنية بعد مسيرة إعلامية وثقافية حافلة.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

ولد مناع في حارة البحر في مدينة جدة في 15 صفر 1359هـ الموافق 1939م، وحصل على الابتدائية من المدرسة السعودية بحارة الشام، وعلى الكفاءة المتوسطة من المدرسة الثانوية السعودية.

كما حصل الأديب الراحل على الثانوية العامة التوجيهية القسم العلمي من المدرسة السعودية الثانوية بالقصور السبعة في البغدادية.



