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شكرا لقرائتكم الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23
الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مزايا وفوائد خدمة العقود ودورها في إثبات صحة المعالجة الضريبية.
وتشمل هذه المزايا ما يلي:
• الإفصاح عن عقد واحد أو مجموعة من العقود من خلال رفع ملف واحد
• التمكين من توفير المعلومات الإضافية اللازمة لعمليات التدقيق أو الاعتراض
• زيادة موثوقية الإفصاح عن الإقرارات
• إثبات صحة المعالجة الضريبية للعقود المبرمة قبل أو بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة
• تأكيد صحة بيانات الإيرادات والمصروفات.