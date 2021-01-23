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الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود

الزكاة والدخل توضح مزايا خدمة العقود

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مزايا وفوائد خدمة العقود ودورها في إثبات صحة المعالجة الضريبية.

وتشمل هذه المزايا ما يلي:

• الإفصاح عن عقد واحد أو مجموعة من العقود من خلال رفع ملف واحد

• التمكين من توفير المعلومات الإضافية اللازمة لعمليات التدقيق أو الاعتراض

• زيادة موثوقية الإفصاح عن الإقرارات

• إثبات صحة المعالجة الضريبية للعقود المبرمة قبل أو بعد قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة

• تأكيد صحة بيانات الإيرادات والمصروفات.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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