وزير الخارجية السعودي: نتوقع تكوين علاقات جديدة وممتازة مع إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة

قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في بيان له اليوم إن المملكة السعودية متفائلة بشأن تكوين علاقات جديدة وممتازة مع الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس الديمقراطي جو بايدن، مشيراً إلى أن المملكة ستواصل المحادثات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان:”أقامت المملكة العربية السعودية علاقات تاريخية متينة حيث عملت مع إدارات مختلفة كما أن المملكة ستواصل القيام بذلك مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن”.

ومن جانبه تعهد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كما قال بايدن إنه سيتخذ موقفاً أكثر حزماً بشأن حقوق الإنسان السعودي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان أيضا إن الرياض ستواصل التشاور مع واشنطن فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 من اتفاق 2015 الذي كان بين القوى الدولية وإيران والذي بموجبه قيدت إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.