تبوك الورد.. متعة الاستكشاف في «شتاء السعودية»

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وتعد تبوك أحد أهم المراكز السياحية وموطنا للمواقع التراثية المهمة في المملكة، وأبرزها «جبال حسمى»، وهي وجهة شهيرة للسياح الباحثين عن إجازة متكاملة والاستمتاع بجمال الجزر فيها، وروعة الشواطئ ورمالها البيضاء، التي تضمن لزوارها عطلة ممتعة ومليئة بالأنشطة البحرية، مثل الغوص والسباحة.وأهم ما يقال عن تبوك إنها «بوابة الشمال»، والآثار التي تحتويها خير شاهد على تعاقب الحضارات، وتكنى بـ»تبوك الورد»؛ لاحتوائها على مزارع شاسعة مزروعة بالورد الذي يصدر إلى العالم. وتكثر فيها العيون الجارية وأشجار النخيل والكثير من المواقع الأثرية الجديرة بـ»السياحة الاستكشافية».
ولمحبي التسوق تضم تبوك الكثير من الأسواق التجارية الحديثة والشعبية التي يرتادها السائحون لشراء الهدايا التذكارية، كأسواق «الخميس» و»الجمعة». وللإقامة هناك فنادق عالمية وأخرى محلية، فضلا عن المطاعم المشهورة بتقديم الأطعمة التراثية والعالمية.
أبرز المواقع السياحية:
قلعة تبوك الأثرية
محطة سكة حديد الحجاز
- تتكون من مجموعة من المباني القديمة
عين السكر
- تعد من العيون الأكثر قدما في تبوك
- تبعد عن مدينة تبوك مسافة 20 دقيقة بالسيارة
- تعد من أجمل المعالم الطبيعية
- محاطة بمساحات خضراء تزيد من جمالها
- ترتفع عن سطح البحر نحو 314 م
- تبعد هذه الواحة الطبيعية بضع ساعات عن المدينة
- يطل هذا المعلم الشهير على خليج العقبة
- تتميز بوجود الكثير من أشجار النخيل والقصب وينابيع المياه النقية
- أشبه بمحمية طبيعية فائقة الجمال
- يمتاز بوفرة جداول المياه وأشجار النخيل
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