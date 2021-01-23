«البنوك السعودية» تحذّر من السيارات الفارهة المعروضة بأقل من سعرها: فخ

حذّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين والمقيمين من السلع الفارهة الجديدة.

وقالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: السلع الفارهة الجديدة كالسيارات وغيرها المعروضة بأقل كثيرًا من قيمتها قد تكون فخَّ احتيال منصوبًا لك للوقوع فيه.

وطالبت البنوك السعودية بالحذر من السيارات والموجودات الفارهة التي يتمّ عرضها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، وضرورة استشارة خبير بمجال السلعة لتقييمها وفحصها بشكل دقيق.