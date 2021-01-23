العدل تطلق تقاضي على مستوى المحاكم بالمزاحمية

أطلقت وزارة العدل نظام «تقاضي» بمحكمة محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، بحضور نائب وزير العدل الدكتور سعد السيف، ووكيل الوزارة للشؤون القضائية سلمان الفوزان، و يتعبر الإطلاق الأول على مستوى محاكم الدرجة الأولى بالمملكة. أكد رئيس محكمة محافظة المزاحمية الدكتور عبدالعزيز السلطان، أن أهمية نظام تقاضي الإلكتروني يكمن في اختصار الإجراءات والوقت والجهد، على القضاة والمستفيدين، وأن النظام يتيح لأطراف الدعوى وممثليهم الترافع الإلكتروني من خلال بوابة ناجز، ويتيح لهم أيضا الرد على طلبات الدائرة من دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك في قضايا مسار التقاضي عن بعد. واكد أن نظام تقاضي الإلكتروني يأتي في سياق التحول الرقمي في وزارة العدل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، ويستوعب طموحاتها ومتطلباتها، ويضمن جودة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة. خطوات التقديم على الخدمة 1. من بوابة ناجز najiz.sa 2. الدخول لخدمة التقاضي الإلكتروني من خلال قائمة القضايا 3. اختيار القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة 4. تقديم الطلب 5. الدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب 6. في حالة استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد على الدائرة



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