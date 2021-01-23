العدل تطلق تقاضي على مستوى المحاكم بالمزاحمية

خطوات التقديم على الخدمة
1. من بوابة ناجز najiz.sa
2. الدخول لخدمة التقاضي الإلكتروني من خلال قائمة القضايا
3. اختيار القضية المرادة وتعبئة البيانات المطلوبة
4. تقديم الطلب
5. الدخول لقائمة الطلبات لتتبع حالة الطلب
6. في حالة استلام طلب جديد من الدائرة القضائية، يتم إشعار المستفيد بها ليتمكن من الرد على الدائرة
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