استعادة 200 ألف م² من تعديات المراعي والغابات بعسير

وأوضحت الوزارة، أن الأراضي المستردة شملت 100 ألف متر مربع من أراضي المراعي والغابات تم الاعتداء عليها في مركز شعف بلقرن، و50 ألف متر مربع في مركز المضة، إضافة إلى 50 ألف متر مربع في محافظة تثليث.
وأكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي، داعية إلى الحفاظ على الغطاء النباتي، وعدم الاعتداء على أراضي المراعي والغابات، إضافة إلى عدم العبث بأشجارها ونباتاتها، والمحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، مهيبة بالجميع في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر القنوات الرسمية.
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