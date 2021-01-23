السعودية اليوم / الأردن تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس

سجلت 608 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.

// انتهى //

19:47ت م

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عمّان 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.// انتهى //19:47ت م0069

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