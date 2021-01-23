شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأديب عبدالله مناع عن عمر 81 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏انتقل الى رحمة الله الدكتور ⁧‫عبدالله مناع‬⁩، أديب وصحفي بارز في المملكة، ولد في حارة البحر بمدينة جدة سنة 1939م، وتلقى فيها تعليمه الأولي وحتى الثانوية، ثم ابتعث إلى مصر لدراسة طب الأسنان بجامعة الإسكندرية وتخرّج منها عام 1962م، وبعد عودته للوطن عُيّن طبيبا للأسنان بالمستشفى العام في جدة.

وترك مناع وزارة الصحة في عام 1392هـ وتفرغ لعيادته وقلمه ثم ترك طب الأسنان مع بداية عام 1394هـ، وتفرّغ للأدب والإعلام. وأصدر رحلاته في كتاب بعنوان العالم رحلة، عام 1988م.

وصدر له كتاب شيء من الفكر عن نادي جدة الأدبي في 1992م وامبراطور النغم عن الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة في نفس العام 1992م.