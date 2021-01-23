الدوسري: الاعتداء على المدنيين منهج متأصل لدى الحوثيين الإرهابيين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري بجرائم الحوثيين ونهجهم في الاعتداء على المدنيين في السعودية.

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، ردًّا على مزاعم الحوثيين بعدم إطلاق صواريخ على المملكة: إنها محاولة مكشوفة من الحوثيين لتقديم أنفسهم بصورة الحمل الوديع أمام إدارة بايدن.

استهداف المدنيين منهج متأصل:

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تسعى لتغيير موقف واشنطن منها كجماعة إرهابية، مضيفًا أن الاعتداء على المدنيين منهج متأصل لدى الجماعات الإرهابية.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إعلان تحالف دعم الشرعية عن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيا الحوثية تنفيذهما صباح أمس.

وقال التحالف أمس: إنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر، كما تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة.



