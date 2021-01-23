كبير متنبئي الظواهر الجوية لـ”المواطن “: فبراير سيجمع بين الشتاء والربيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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أوضح كبير متنبئي الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع لـ”متابعات الخليج 365“، أن شهر فبراير يعتبر شهراً مميزاً حيث يجمع بين خصائص فصلي الشتاء والربيع فتكون الأجواء في أوله هادئة نسبياً نتيجة استقرار الكتل الهوائية وغالباً تكون جافة.

وتابع أنه بصفة عامة تبقي متوسطات درجات الحرارة العظمى حول معدلها بين (10-15) درجة مئوية على مناطق شمال ووسط وبعض مرتفعات الجنوبية الغربية خلال فترة النهار، في حين تكون متوسطات درجات الحرارة الصغرى حول معدلها بين (1-5) درجات مئوية خلال فترة الليل.

مرور المنخفضات الجوية

وأضاف ” في حين يتميز آخر فبراير بتقلبات الجوية نتيجة مرور المنخفضات الجوية من البحر المتوسط التي تتأثر بها المملكة خاصة ومنطقة الخليج العربي عامةً ، وتبقي متوسطات درجات الحرارة العظمى حول معدلها بين (20-25) درجة منوية على مناطق شمال ووسط وبعض مرتفعات الجنوبية الغربية خلال فترة النهار، في حين تكون متوسطات درجات الحرارة الصغرى حول معدلها بين (10-15) درجة مئوية خلال فترة الليل”.

فبراير ذروة الطقس البارد

وبين أن فصل الشتاء بدأ في 23 ديسمبر وينتهي في 21 تقريباً من شهر مارس مناخياً ويشمل كل من شهري يناير وفبراير، وتعتبر هذه الفترة فترة الطقس البارد على المملكة العربية السعودية وتصل فيه درجات الحرارة إلى دون درجة التجمد (السالبة) على بعض المناطق وخاصة الشمالية منها والوسطى نتيجة حركة الشمس 523 نحو مدار الجدي.

٦ مميزات للشتاء

وأشار إلى أن هذا الفصل يتميز بعدة مميزات منها:

1- هطول الثلوج وتكون الصقيع

2- طول ساعات الليل وقصر ساعات النهار

3- قلة التسخين الناتج من أشعة الشمس.

4- مرور الجبهات الهوائية بكثرة في أوله وآخره.

5- نشاط الرياح السطحية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية

6- قلة نسبة الرطوبة على مناطق الشمال والوسط وزيادتها في المناطق الجنوبية للمملكة مكونةً الضباب.

اختلاف التضاريس الجغرافية

ونوه المدفع أن مساحة المملكة العربية السعودية تقدر تقريبا بـ 2.4 مليون كيلومتر وتختلف فيها التضاريس الجغرافية منها الصحاري والبحار والجبال والهضاب وغيرها وتختلف عناصر الطقس الجوي في هذا التنوع الجغرافي خاصة في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويتضح ذلك عبر التقارير اليومية الصادرة من إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد.

