الإطاحة بمواطِنَين امتهنا سرقة المنازل والمحلات بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الشرقية

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم السبت، من القبض على مواطِنَين ارتكبا عددًا من جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث مركبات، تم استردادها.

وصرح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍّ تجاري، و(3) مركبات، تم استردادها.

وأضاف النقيب محمد الدريهم أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



