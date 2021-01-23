الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

الأرصاد تتوقع طقسًا مستقرًّا مائلًا للبرودة على معظم المناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، غدًا الأحد بمشيئة الله.

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد أن يكون الطقس باردًا ومستقرًّا على معظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة:

وتوقع المركز أن تسجل كل من جدة وجازان والقنفذة 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدًا، كما تسجل القريات وطريف أقل درجة حرارة وهي صفر مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نشر بيانًا بأدنى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم على شمال المملكة.

درجات الحرارة تواصل التراجع:

وقال المركز الوطني لـ الأرصاد: إن طريف سجلت 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت القريات 2ْ.4 درجة تحت الصفر، ووصلت درجة الحرارة في رفحاء-0ْ.2، بينما سجلت كل من الجوف وعرعر الصفر المئوي.

يذكر أن طريف سجلت يوم أمس 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت القريات 1.4 تحت الصفر، بينما كانت درجة الحرارة في رفحاء 1.3 تحت الصفر، ووصلت في عرعر إلى درجة واحدة تحت الصفر.

ارتفاع تدريجي من الغد:

وكان الخبير المناخي وعضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني توقع أن تشهد المملكة حالة ممطرة نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء ذروة الموجة الباردة وعودة درجات الحرارة إلى المعدل الطبيعي.

وقال الجهني: انتهت ذروة الموجة الباردة، وتعاود درجة الحرارة ارتفاعها مجددًا، وهناك بوادر منخفض جوي وحالة ممطرة في نهاية الأسبوع بمشيئة الله.

توقع ارتفاع الحرارة:

وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، توقع أمس ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال المسند : تبدأ الكتلة الباردة القادمة من خارج السعودية تأخذ من طابع أرضنا الدافئة؛ فترتفع حرارتها بالتدريج بدءًا من يوم الأحد المقبل إن شاء الله.



