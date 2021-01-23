انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي بحضور خالد الفالح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الاستثمار، اليوم السبت، عن انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي الأول في مدينة بخارى، بحضور معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي ساردور أومورزاركوف، وبمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

اتفاقية تأسيس المجلس:

وشهدت أعمال المنتدى توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الأوزبكي، والذي يقوده رجال أعمال من القطاع الخاص في البلدين، ويهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية أوزبكستان.

بناء جسور التعاون والشراكة:

وقال المهندس خالد الفالح في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي الأوزبكي: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع جمهورية أوزبكستان الشقيقة، وتنمية الشراكة بين بلدينا بما يحقق تطلعات قيادتينا، ونعول على القطاع الخاص، والشركات الريادية للمساهمة في بناء الجسور التي تعمل حكوماتنا وشعوبنا على مدها”.

طموحات كبيرة لمواجهة التحديات:

وأضاف المهندس خالد الفالح: “طموحاتنا كبيرة وسنعمل على تحقيقها، ونحن كمسؤولين في الجانبين سنعمل على تسهيل وتمكين القطاع الخاص والشركات من ممارسة الأعمال وإزالة أي تحديات قد تواجههم”.



