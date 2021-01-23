شكرا لقرائتكم وزارة التعليم تنشر جداول الحصص اليومية من الأسبوع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية 1 بث مباشر للدروس: 2 المرحلة الثانوية:

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

وأوضحت وزارة التعليم أنه يتم بث الدروس مباشرًا من الساعة 3 عصرًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: ⁦ http://youtube.com/dorosien

بث مباشر للدروس:

كما نشرت وزارة التعليم دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

المرحلة الثانوية:

ونشرت الوزارة أيضًا جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والرابع والسادس) من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، وتُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.



