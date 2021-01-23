تسجيل 197 إصابة بكورونا وشفاء 203 حالات

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توزيع الحالات على المناطق الرياض 78

الشرقية 43

مكة المكرمة 36

المدينة المنورة 10

الباحة 6

حائل 5

عسير 5

القصيم 5

جازان 3

نجران 2

تبوك 2

الجوف 2 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 203 حالات، و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 366185 حالة، من بينها 2107 حالات نشطة، منها 329 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 33875 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية. ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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