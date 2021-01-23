مجمع إرادة بالرياض يدشن برامجه التعريفية

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وأكد الدكتور ابن مشعوف حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لجميع المستفيدين من خدماته، ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيدا بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسة والتي تساعد في نجاحها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج التعريفية بخدماته لعام 2021، التي تستهدف المجتمع للتعريف بخدماته وبرامجه وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمجمع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف ومسؤولي المجمع.وأكد الدكتور ابن مشعوف حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لجميع المستفيدين من خدماته، ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيدا بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسة والتي تساعد في نجاحها.

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