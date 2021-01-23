120 ألف طالب وطالبة يدرسون عن بعد بالتعليم المستمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة التعليم خدمة التعليم المستمر إلى 120 ألف طالب وطالبة في كافة المراحل الدراسية عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية. وقالت وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان «إن الوزارة تسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعليم المستمر، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة، وذلك لتنمية وتطوير الجانب العلمي والمعرفي والثقافي لأبناء وبنات الوطن؛ حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، ومهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتعلم، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة»، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير برامج ومشروعات ومبادرات محو الأمية بمختلف أنواعها، وتشجيع الأميين من الجنسين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار في مختلف مدن ومناطق المملكة. وأضافت «إن إدارة التعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة وأضافت «إن إدارة التعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة كورونا ، وتقديم خدمات التعليم المستمر، وذلك بالتحول السريع إلى الخدمات الالكترونية، من خلال قناة عين التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات عين للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة مدرستي، إضافة إلى المبادرات المقدمة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم». من جهود التعليم: 695 حصة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام.

الدروس بثت عن طريق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية.

18 معلما ومعلمة ساهموا في بثها بمتابعة مشرفي ومشرفات التعليم المستمر.

استفاد منها طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المستمر.

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