شكرا لقرائتكم خبر محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مقرها الرئيس بالرياض محطة مناخية آلية، تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الدقة وتقليص الفارق بين محطات الرصد الهيدرولوجي.

وتتولى المحطة المناخية تسجيل وجمع البيانات المتعلقة بقياس الهطول المطري، اتجاه الرياح وسرعتها، درجة الحرارة، سطوع الشمس، الرطوبة، درجة حرارة التربة، وغيرها من العناصر المناخية.

كما تحتوي المحطة على جهاز إرسال واستقبال للبيانات عن طريق شريحة اتصال ترسل البيانات كافة إلى خادم المشروع لمراجعتها واعتمادها.

وتوفر المحطات المناخية البيانات اللازمة للمساعدة في الدراسات الهيدرولوجية ودراسات التغير المناخي، التي تعد من أهم ركائز إدارة وتخطيط موارد المياه واستدامتها.

شبكة الرصد الهيدرولوجية وآبار المراقبة على مستوى المملكة: