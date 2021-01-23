بدء تسجيل المستجدين في الصف الأول الابتدائي اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة التعليم اعتبارا من اليوم استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك عبر نظام «نور».

ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات باعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ، لأهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين، وتيسيرا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.

وحددت خطة زمنية لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، فيما يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مفاضلة من 11 - 24 / 6 / 1442هـ، وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المستجدين بنظام نور، من 25 / 6 / 1442هـ إلى 13 / 7 / 1442هـ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير كافة لضمان ذلك، كما يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11 / 6 / 1442هـ.

التسجيل يشمل:

من أعمارهم 6 سنوات أو أقل بـ90 يوما كحد أدنى

حتى سن الـ11 وثلاثة أشهر كحد أعلى

مواعيد التسجيل: