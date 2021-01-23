الأسر السعودية الأقل ادخارا للمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد الادخار المالي في الأسرة السعودية هو من بين الأقل ضمن دول مجموعة العشرين، إذ بلغ 1.6% لعام 2018م في حين تصدرت الأسرة في الصين بنسبة 36.1%، وحلت دول مثل كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا في ذيل الترتيب بين دول المجموعة التي جرى اختيارها، وفقا لتقرير حديث صدر مايو الماضي بعنوان تحليل ادخار الأسر في السعودية أجرته شركة KPMG المسجلة في المملكة، والمستند فيه لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار إلى أن معدل ادخار الأسرة في السعودية منذ عام 2018 أقل بكثير من المعيار العالمي البالغ 10% والمتعارف به كأدنى مستوى لضمان الاستقلال المالي على المدى الطويل، وذلك نظرا لعوامل عدة.

وبحسب التقرير فإن مسح إنفاق ودخل الأسرة، الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء في الأعوام 2007م، و2013م، و2018م، بين أن معدل ادخار الأسر في السعودية قد توجه للانخفاض في العقد الماضي. كما كشف التحليل للمسح أن السبب الرئيس وراء هذا الانخفاض الزيادة غير المتناسبة في الاستهلاك الشهري والدخل الشهري في السنوات العشر الأخيرة. وفي حين لم يرتفع متوسط الدخل الشهري للأسرة خلال الفترة 2007-2018 إلا بنحو 3.5%، أي من 14,084 ريالا إلى 14.823ريالا، ارتفع متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة بنحو 38.6%، أي من 10.522 ريالات إلى 14.584 ريالا خلال الفترة نفسها.

وشهد متوسط الدخل الشهري للأسرة ارتفاعا بلغ نحو 8.9% في الفترة من عام 2013م إلى عام 2018م. وسجلت المنطقة الشرقية، من بين مختلف المناطق، أعلى معدل دخل شهري، بينما سجلت تبوك أدنى معدل دخل شهري للأسرة. ولوحظ خلال الفترة نفسها وجود اختلاف كبير بين دخل الأسرة الشهري للذكور والإناث، حيث كان متوسط دخل الذكور أعلى من متوسط دخل الإناث بنحو 6526 ريالا.