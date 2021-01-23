شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يكشف سر تحوله من حارس أمن إلى صيدلي بإحدي الشركات الدوائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المواطن ماجد الرافعي، تفاصيل قصة نجاحه من حارس أمن بإحدي الشركات الدوائية ليتقلد منصب صيدلي بنفس الشركة.

وقال ماجد الرافعي خلال لقائه عبر قناة الرسالة:" كنت اعمل حارس أمن في شركة طبية وبعد التخرج أصبحت صيدلي بنفس المنشأة ".

وأضاف:" قررت العمل في مهنة حارس أمن لدعم وضعي الوظيفي والمادي والأسري "، لافتا:" وكنت حريص على الموازنة بين العمل والحياة الجامعية على الرغم من صعوبة ذلك ".

وأوضح:" كان لدي حلم وهو أن ادخر جهدي لخدمة أبناء الوطن "، مشيرا:" قريبا سأتقلد منصب مدير صيدلية في نفس المنشأة ".

وتابع:" الموازنة بين العمل والحياة الجامعية ساهم في تعلمي الصبر "، مما أثارت قصته إعجاب المواطنين وأبهرتهم بسبب اعتماده على ذاته حتي وصل لحلم عمره.