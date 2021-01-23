شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطنة أكملت عمل والدها في إنشاء مزرعة متكاملة بعد مرضه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

سجلت مواطنة خريجة إدارة الأعمال، نجاحاً في إنشاء مزرعة متكاملة، وحملت على عاتقها إكمال مسيرة والدها في دعم مزرعته النموذجية، التي تضم العديد من المنتجات الزراعية، لتصبح اليوم مسؤولة عن المزرعة ومتابعة العمالة.

وسردت الشابة شيخة الدوسري قصة نجاحها قائلة أنها أدارت مزرعة والدها في الخرج بعد مرضه حتى أثبتت جدارتها بكل قوة وتميز.

وقالت شيخة: " والدي يعتبر من أوائل الذين بدأوا في زراعة البيوت المحمية في الخرج فقديماً تقدم والدي على قرض زراعي وتعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ المشروع، والذي توالت بعدها المشاريع الزراعية المختلفة".

وأضافت: " أصيب والدي بجلطة وقام والدي حينها بتسليم المشروع لمستأجر، والذي قام باستهلاك الآلات وعدم الاهتمام بالبيوت الزراعية، بعد ذلك تم الاستغناء عنه، والبحث عن البديل، ليدخل المشروع في دوامة الديون والمعوقات لأكثر من 9 سنوات".

وأشارت إلى أنها قررتُ بعدها التحدي لإعادة اسم والدها وإنقاذ المزرعة من الخطر المحدق، حتى بدأت العمل لإعادة المزرعة إلى ما كانت عليه، واستطاعتُ استعادة نشاط المزرعة في زراعة الخضروات بدعم من المملكة وأسرتها.