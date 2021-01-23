شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إجراء جراحة نادرة عالمياً لطفل وهو في حالة إفاقة بالرياض " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، الدكتور إبراهيم الثبيتي، تفاصيل إجراء جراحة نادرة عالمياً لإنقاذ حياة طفل.

وقال الدكتور إبراهيم الثبيتي، خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" العملية عبارة عن استئصال بؤر صرعية عند الأطفال والتي تعد نادرة ومعقدة بسبب إجرائها لأطفال وهم في حالة إفاقة كاملة "، مبينا أن سبب إجرائها للطفل وهو في حالة إفاقة كاملة لتفادي الإعاقات العصبية ومشاكل العمليات من فقدان القدرة على الكلام وتجنبا مشاكل الكلام والحركة.

ولفت إلى استئصال جزء من خلايا المخ أي الجزء المؤثر والمسبب للصرع عند الطفل، مبينا أن هذه العمليات تعتبر متقدمة.

وتابع:" الطفل فهد القحطاني يعاني من حالة صرع يومية من عمر 5 سنوات "، موضحا أن الصرع يؤثر على الطفل سواء من الحالة الذهنية والفكرية والمستوى الدراسي أيضا.