4 مدن الأعلى تعافيًا من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 56 حالة تعافٍ، تلتها مكة المكرمة بـ13حالة، ثم الدمام 10 حالات، فمدينة ينبع 9 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الخبر في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم «المدينة المنورة والهفوف» بـ5 حالات، تلتها «خميس مشيط، وطريف، والجبيل، وخيبر» بـ4 حالات تعافٍ جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من «حائل، وأبها، والمجمعة، والظهران، وبقيق»، بواقع 3 حالات، وكل من «الدوادمي، والخرمة، والكامل، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر، ورأس تنورة، والمبرز، وبللسمر» بحالتي تعافٍ.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من «بطحاء، وحوطة سدير، وتبوك، والطائف، والباحة، وجازان، وبيشة، والقطيف، والقريات، وقلوة، وشرورة، وظهران الجنوب، وصامطة، والعقيق، والليث، وأملج، وحفر الباطن، والنعيرية، والخفجي، والمظيلف، ومركز حدود الحديثة، والدرعية، ووادي الفرع، وأضم» بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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